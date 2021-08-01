اشتباكات خلدة - ماذا طلب الرئيس عون؟

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الرئيس عون اسف للاحداث الدامية في خلدة

وطلب الى الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء الى المنطقة

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الرئيس عون : الظروف الراهنة لا تسمح باي اخلال بالامن

او ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاحداث الامنية المؤسفة التي شهدتها منطقة خلدة بعد ظهر اليوم والتي ادت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين . وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء الى المنطقة ، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بامان على الطريق الدولية .



واعتبر الرئيس عون ان الظروف الراهنة لا تسمح باي اخلال امني او ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد ، ولا بد من تعاون جميع الاطراف تحقيقا لهذا الهدف .