نقابة أصحاب المستشفيات ترد على أبو فاعور

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رأت نقابة أصحاب المستشفيات، في بيان اليوم ردا على النائب وائل أبو فاعور، أن "95 % ممن يجب إدخالهم الى السجن هم أمثال السيد أبو فاعور ممن أوصلوا البلاد الى ما هي عليه من حال مأسوية، ولا سيما ما ألحقوه بالقطاع الصحي من تدمير".

وقالت: "أسطع مآثر السيد أبو فاعور عندما كان وزيرا للصحة، إحالة جميع المستشفيات على النيابة العامة المالية، وعدم ثبوت أي جرم على أي مستشفى وعدم إدانة أي منها".

وختمت: "كان الأولى بالسيد أبو فاعور، بدلا من أن يشن معارك دونكيشوتية على المستشفيات لتعويم شعبيته، أن يضع خططا استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الذي كان في يوم من الأيام، ربما لا يذكره، درة الشرق قبل أن يصيبه ما أصابه على يد من يعرفهم هو وكل الناس".

