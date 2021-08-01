نجاة الفنان أمير يزبك من حادث سير على طريق عام عنايا

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، أن الفنان أمير يزبك تعرض فجر اليوم لحادث سير مروع على طريق جبيل عنايا في محلة البريج، وهو في طريق عودته الى منزله في عنايا، وعمل عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني على سحبه من السيارة ونقله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل، حيث عولج من الرضوض التي تعرض لها.



وطمأن يزبك في اتصال مع "الوطنية"، جميع محبيه انه بصحة جيدة، مؤكدا أن "العناية الالهية بشفاعة القديس شربل هي التي انقذت حياته".



ووجه الشكر لعناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني، الذي سارعوا الى المكان ولكل مواطن عمل على المساعدة لاخراجه من السيارة.