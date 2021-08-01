إقفال مدخل اليونيفيل احتجاجا على استبدال مشغلين المطعم

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن أهالي الناقورة والقرى المجاورة أقفلوا مدخل المقر العام لل "يونيفيل"، "احتجاجا على طرد شركة تقديم خدمات تشغيل المطعم داخل المقر وقضم حقوق العاملين الذين باتوا منذ صباح اليوم بلا عمل، بعدما استقدمت الشركة الجديدة عمالا من خارج المنطقة".

وكانت تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، بعدما رفضت الشركة التي تتقاضى مستحقاتها من ال"يونيفيل" بالدولار أن تدفع الرواتب بالدولار بل بالليرة على سعر منصة مصرف لبنان، وبالتالي تكون قامت باقتطاع 70 في المئة من الراتب، مما أثار حفيظة أهالي البلدة والقرى المجاورة وقاموا فجر اليوم بقطع الطريق، مانعين سيارات الشركة الجديدة من الدخول الى مقر ال"يونيفيل"، فعادت أدراجها بعد تدخل الجيش منعا للاحتكاك بين الطرفين.

وكانت دعوات منذ ليل أمس بأن يكون غد الاثنين يوم غضب أمام مقر ال"يونيفيل" واعتصام مفتوح وقطع للطريق الى حين تحقيق المطالب.