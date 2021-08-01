بعد مقتل علي شبلي ... عشائر العرب تصدر بيانا

A + A -

صدر عن عشائر العرب البيان التالي:

من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثائر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وإنّ ما حصل اليوم بمقتل علي الشبلي ليس الا اخذ بثأر والقاتل شقيق المقتول حسن غصن.

لذلك نتمنى على ذوي المقتول علي شبلي اعتبار القتل عين بعين ولا يتجاوز ذلك وأنّنا جميعا نحرص على الحفاظ على السلم الاهلي وحق الجوار والمشاركة الوطنية.

وتعتبر الحادثة ثأرية لا اكثر وتضع في يد القضاء اللبناني إلى أن يأمر الله بأمره.

ونرجو أن لا يجرنا الأمر إلى فتنة لا تحمد عقباها ويدنا بيد كل من يريد صلحا وخير للوطن والأمة".

وليل امس أقدم شخص من آل غصن على إطلاق النار من مسدّس حربي، خلال حفل زفاف في الجية، نحو شخص يدعى علي شبلي، ونُقل على إثرها إلى مستشفى سبلين، حيث ما لبس أن فارق الحياة.