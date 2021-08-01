عائلات ألبانية في مطار بيروت... وهذا ما قاله اللواء ابراهيم!

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وصل عدد من العائلات الألبانية التي كانت في سوريا الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد منتصف الليل، تمهيداً لنقلها الى بلادها، بإشراف الامن العام اللبناني.

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في كلمة مقتضبة من صالون الشرف في المطار: "ما يحصل اليوم هو استكمال لعملية سابقة، وخطوة عطاء للبنان حيال المجتمع الدولي"، معتبرا ان "الاهم بالنسبة إلينا هو حرية الانسان".

ثم كانت كلمة لرئيس وزراء ألبانيا ايدي راما الذي قال: "هذه الخطوة توضع في اطار الإنسانية، ولا يزال هناك العديد ايضا من العائلات الالبانية وسنعمل على استعادتها".

واعرب عن شكره للمدير العام للأمن العام "وكل الذين ساهموا في مساعدة البانيا في هذه الخطوة".

يذكر ان عدد الواصلين الألبان هو 19 شخصا، بحسب "الوطنية للاعلام".