أسامة سعد: على الأجهزة الأمنية ملاحقة تجار السوق السوداء لمادة المازوت

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زارت وفود شعبية من أحياء مدينة صيدا أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه، حيث اشتكى الحاضرون من "الانقطاع شبه التام للكهرباء، والتقنين الكبير لمولدات الاشتراك، فضلاً عن التقنين الأقصى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان".

وأشار زوار سعد إلى أن "زيادة التقنين من قبل أصحاب مولدات الاشتراك يتم بحجة عدم توافر مادة المازوت، فيما هذه المادة موجودة بكثرة في السوق السوداء".

بدوره، اكد سعد ان "المنظومة الحاكمة وسياساتها الفاشلة والفاسدة هي من أوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم، حيث سلبت من اللبناني ابسط حقوقه بالكهرباء والماء والغذاء وغيرها"، مجدداً دعوته للقضاء والأجهزة الأمنية المعنية بـ"تحمل مسؤوليتها وملاحقة المسؤولين عن التهريب والمتاجرة بمادة المازوت في السوق السوداء والقبض عليهم".