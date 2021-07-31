التوحيد العربي: الجيش اللبناني سيبقى صمام الأمان في هذه المرحلة العصيبة

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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي :

تتوجه أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان لها بأخلص التهاني، للبنانيين عموماً وللجيش اللبناني خصوصاً قائداً وضباطاً ورتباء وأفراداً، في عيده السادس والسبعين، سائلين الله أن ينعم على المؤسسة العسكرية الضامنة لاستقرار لبنان بالمزيد من التقدّم والعافية لتواصل مهمتها المقدسة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وترسيخ مناخ من الطمأنينة بين اللبنانيين.

وأكّد البيان على أن المؤسسة العسكرية، هي صمام الأمان في هذه المرحلة العصيبة، التي يعيشها الوطن، وهي عنوان ورمز وحدة لبنان واللبنانيين.

ودعا البيان إلى توفير الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات ومنع الفتنة من التسلل، وإغراق البلد في الفوضى وزعزعة الأمن، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية. وتوجه البيان بتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبطال البواسل، الذين سقطوا دفاعاً عن وحدة الوطن، مؤكداً إلى أنه رغم كل الأزمات المتلاحقة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، تتّجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين.