جمعية سطوح بيروت: كل من سيتعرض للجمعية بالأذى أو بالقدح والذم ستتقدم ضده بشكوى قانونية أمام القضاء المختص.

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صدر عن جمعية سطوح بيروت البيان التالي:

افتعلت احدى المشارِكات في معرض BatroUnion، والذي تنظمه جمعية سطوح بيروت في حديقة بترونيات، إشكالاً على خلفية ملتبسة المعالم والنوايا وتوجّهت الى المنظمين والمشاركين بعبارات نابية وتصرّفات عنيفة متعمّدةً زعزعت الأجواء الاحتفالية والتضامنية التي امتاز بها المهرجان.

بعد محاولات عديدة وحثيثة لثني المشاركة عن تضخيم الإشكال، وحين تجاوزت المشارِكة الأدبيات العامّة وتعمّدت القدح والذم لأفراد منظّمة ومشاركة في المهرجان، تدخّل فريق الأمن المولج حماية وسلامة المهرجان وفض الإشكال بمسؤولية وحرفيّة.

من هنا يهم جمعية سطوح بيروت التوضيح والتأكيد ان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار المرفقة ما هي إلا اخبار كاذبة تشوه الحقيقة وتضخّم الواقع وتلفت الى أن كل من سيتعرض للجمعية بالأذى أو بالقدح والذم لها أو لمؤسسيها أو أحد أعضائها ستتقدم ضده بشكوى قانونية أمام القضاء المختص.

وتؤكّد الجمعية ان معرض Batrunion يهدف بالدرجة الاولى الى تشجيع السياحة المناطقية والصناعات المحلية، وأنّ أبوابه مفتوحة للجميع لغاية مساء الأحد بمعزل عن الشائعات والاخبار المغرضة.