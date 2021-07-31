لجنة المرأة في قضاء البترون- لقاء حواري مع منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي

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نظّمت لجنة المرأة في قضاء البترون لقاء حواري مع منسّقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر المحامية جومانا سليلاتي حول موضوع "وضع المرأة في التيار". حضر اللقاء كل من السيدة شانتال عون باسيل والسيدة رولا باسيل وأعضاء من اللجنة المركزية لشؤون المرأة ومن قطاع الانتشار ووفد من قطاع الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية، رولا غرة منسقة بيروت الأولى، مسؤولتي المرأة في قضاءي بيروت والشوف، ومسؤولات المرأة في الهيئات المحلّية في قضاء البترون.

بدأ اللقاء بكلمة لمسؤولة المرأة في قضاء البترون ديالا السمراني موسى، ثم كلمة لقطاع الإنتشار، ومن بعدها قامت المحامية جومانا سليلاتي بعرض مفصّل حول وضع المرأة في التيار، نسبة الانتساب وعدد النساء في مواقع القرار .

واختتم اللقاء بعشاء محبة ..