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وزير التربية تفقد سير الامتحانات الرسمية

31
JULY
2021
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تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، سير العمل في الامتحانات الرسمية، وجال لهذه الغاية على مركز الامتحانات في ثانوية شكيب ارسلان الرسمية في فردان، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق.

واطمأن الوزير والمدير العام إلى حسن تعاطي المرشحين مع الأسئلة التي كانت مدروسة وتأخذ في الاعتبار ظروف التلامذة وأهاليهم.

وعبر الوزير عن ارتياحه لإنجاز استحقاق الامتحانات الرسمية، كمحطة سنوية للتقييم، وخصوصا بعد التحركات التي هدفت إلى إلغاء الامتحانات الرسمية.

وشكر الوزير للقيادات الأمنية والعسكرية "التي سهرت على الامن في المبنى المركزي للوزارة وفي كل مراكز الامتحان المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، والتي حرصت على إيصال الأسئلة إلى كل المراكز في المناطق كافة. كما وفرت هذه القوى جوا من الهدوء والراحة داخل المراكز وخارجها، وقد انعكس هذا الأمر ارتياحا في نفوس المرشحين".

ثم انتقل الوزير والمدير العام إلى ثانوية لور مغيزل الرسمية في الأشرفية، وجال على غرف المرشحين واطمأن إلى الأجواء الهادئة.

وهنأ الوزير أعضاء اللجان الفاحصة، وكذلك هنأ رؤساء المراكز والمراقبين والأساتذة وجميع العاملين، الإداريين والفنيين، وكل من أسهم في إنجاز هذه الورشة الكبرى، من القطاعين العام والخاص، على كل الجهود التي أدت إلى إنجاح استحقاق الامتحانات الرسمية.

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