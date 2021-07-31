بري: اللبنانيون مدعوون للإقتداء بمناقبية الجيش والى البذل والتضحية من أجل الوطن

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بمناسبة عيد الجيش قال رئيس مجلس النواب نبيه بري :

في عيد الجيش عود على بدء، كل شيء يبدأ من هناك من المؤسسة التي سيّجت الوطن بثالوث الشرف والتضحية والوفاء .

واليوم في ظل قساوة الظروف والمخاطر والتحديات التي تُحدِق بلبنان واللبنانيين على مختلف المستويات ، مدعوون في عيد هذه المؤسسة الوطنية الجامعة كقوى سياسية و جماعات وأفراد الى الإقتداء بمناقبية الجيش قيادة وضباطاً وافراداً وإلى البذل والتضحية من أجل الوطن وليس التضحية بالوطن من أجل مصالح شخصية وفردية ضيقة . وختم الرئيس بري : دائماً نعيد ونكرّر : من لا يفهم لغة جيشه لن يفهم لغة وطنه" .

فليقرأ الجميع في كتاب الجيش دروس التضحية والوحدة والانتماء من أجل إنقاذ لبنان كي يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه .

وكان رئيس المجلس قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالعماد جوزف عون هنأه فيه بعيد الجيش.