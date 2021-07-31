هل يشهد طقس لبنان ارتفاع في درجات الحرارة؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة ولشهر آب بين 25 و33.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها في معظم المناطق ويبقى التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1005 HPA أي ما يعادل: 754 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,48 ساعة غروب الشمس: 19,40