إدكار طرابلسي: لرفع الحصانات سريعا تحقيقا للعدالة

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طالب النائب إدكار طرابلسي بضرورة رفع الحصانات في البرلمان اللبناني بسرعة، وعدم تأخير التحقيق العدلي لتمييعه حتى لا يصل الى نتيجة، بمدى منظور، وقال طرابلسي إن أرواح الأبرياء، وآلام الناس، وخسائرهم، تصرخ عالياً مطالبة بالحقيقة والعدالة.

من جهة أخرى، توجه النائب طرابلسي إلى مجلس نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى حاملاً صرخة وجع الناس المتضررين من تعطل مرفق العدالة وانعدام إمكانية المواطنين تحصيل حقوقهم وحمايتها جراء إضراب نقابة المحامين في بيروت المستمر من دون أفق ملموس لأي حلّ يأتيه من المعنيّين أساساً، وأولاً، بإيجاد الحلول العادلة للناس، الأمر الذي يعود بالضرر أيضاً على عمل المحامين على حد سواء.

وتابع النائب طرابلسي أن الأمر لم يعد يحتمل وألم الناس يوجب على جناحَي العدالة، أي مجلس القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين، الجلوس معاً وفوراً لحلّ المشاكل العالقة بينهما، إحقاقاً للحق وانصافاً للعدل كي يبقى العدل أساس المُلك وملجأ كل مظلوم وكل صاحب حق.

وزار النائبان الدكتور إدكار طرابلسي والوزير السابق الأستاذ نقولا صحناوي، يرافقهما البروفسور نديم منصوري، والدكتور بيار خوري، رئيس الجامعة اليسوعية في بيروت الأب البروفسور سليم دكاش، وتناقشوا بهموم التعليم الجامعي وتشريع التعليم عن بُعد على قواعد سليمة تواكب التطور العالمي الحاصل، وتحفظ حقوق جميع الطلاب اللبنانيين في الداخل والخارج، كما تحافظ على دور الجامعات في لبنان وريادتها وتقديمها أفضل البرامج التعليمية بأقساط معقولة.