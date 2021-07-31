living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدكار طرابلسي: لرفع الحصانات سريعا تحقيقا للعدالة

31
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طالب النائب إدكار طرابلسي بضرورة رفع الحصانات في البرلمان اللبناني بسرعة، وعدم تأخير التحقيق العدلي لتمييعه حتى لا يصل الى نتيجة، بمدى منظور، وقال طرابلسي إن أرواح الأبرياء، وآلام الناس، وخسائرهم، تصرخ عالياً مطالبة بالحقيقة والعدالة.
 
من جهة أخرى، توجه النائب طرابلسي إلى مجلس نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى حاملاً صرخة وجع الناس المتضررين من تعطل مرفق العدالة وانعدام إمكانية المواطنين تحصيل حقوقهم وحمايتها جراء إضراب نقابة المحامين في بيروت المستمر من دون أفق ملموس لأي حلّ يأتيه من المعنيّين أساساً، وأولاً، بإيجاد الحلول العادلة للناس، الأمر الذي يعود بالضرر أيضاً على عمل المحامين على حد سواء. 
وتابع النائب طرابلسي أن الأمر لم يعد يحتمل وألم الناس يوجب على جناحَي العدالة، أي مجلس القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين، الجلوس معاً وفوراً لحلّ المشاكل العالقة بينهما، إحقاقاً للحق وانصافاً للعدل كي يبقى العدل أساس المُلك وملجأ كل مظلوم وكل صاحب حق.
 
وزار النائبان الدكتور إدكار طرابلسي والوزير السابق الأستاذ نقولا صحناوي، يرافقهما البروفسور نديم منصوري، والدكتور بيار خوري، رئيس الجامعة اليسوعية في بيروت الأب البروفسور سليم دكاش، وتناقشوا بهموم التعليم الجامعي وتشريع التعليم عن بُعد على قواعد سليمة تواكب التطور العالمي الحاصل، وتحفظ حقوق جميع الطلاب اللبنانيين في الداخل والخارج، كما تحافظ على دور الجامعات في لبنان وريادتها وتقديمها أفضل البرامج التعليمية بأقساط معقولة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout