أعيدت سيارتها اليها قبل ان تعلم حتى انها سرقت...

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامة البلاغ التالي:

حوالى الساعة 5:00 من فجر يوم الجمعة 30-7-2021، تخطّت سيّارة من نوع "كيا بيكانتو"، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل بقيّة العناصر على وضع العوائق الحديديّة (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

جرى ضبط السّيّارة من قبل عناصر الحاجز المذكور، بعد مطاردتها على طريق ضهر البيدر، وقد تبيّن أنّها سُرقت من محلّة الشياح.

أعيدت السّيّارة إلى مالكتها، التّي لم تكن على علمٍ بأمر سرقتها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.