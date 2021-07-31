living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 31 تمّوز 2021

31
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

قال مصدر على صلة بالمفاوضات الحكومية ان الرئيس المكلف عرض تشكيل لوائح اسمية لمن سيتولون حقائب الداخلية والعدل والطاقة يجري تبادلها مع رئيس الجمهورية لحين التوصل إلى أسماء متفق عليها تنتهي معها عملية تشكيل الحكومة.

قال مصدر حقوقي تونسي إن ملفات الفساد والعمل لصالح جهات خارجية أمام القضاء بحق شخصيات رئيسية حزبية وحكومية تعقبها اتهامات علنيّة تؤشر لنهاية المرحلة الانتقالية مع ابتعاد هذه الأسماء عن المشهد بانتظار المحاكمات.

 


الجمهورية
تدقق جهة ديبلوماسية في معلومات وردت اليها تتحدث عن مخاطر أمنية يمكن أن تتعرض لها في ظل تدابير أمنية إستثنائية اتخذتها.

نقل زوار سفارة دولة كبرى أجواء بأنها تبلّغت من مسؤولين كبار بأنه لا موجب لتأخير تشكيل الحكومة أكثر من 10 أيام على أبعد تقدير.

وعد قطب سياسي مسؤولاً كبيراً بأنه سيقارب بإيجابية مسألة سياسية حسّاسة لكنه أخل بوعده فسعى الى الإتصال لتبرير موقفه إلا أن المسؤول المذكور رفض الحديث معه.

 

اللواء

يتردد في بعض الأندية أن المهلة المعطاة لتأليف الحكومة تتراوح بين 15 آب و25 آب المقبل.

يسجل وزير عتباً على مرجع ظن أنه داعم له، لكن على الأرض تبيّن أن الموقف خلاف ذلك.

يدرس «الثنائي» لأول مرّة فكرة الموافقة على المداورة، ولكن بشروط بالغة الصرامة والدقة كخطوة واردة إذا كانت تساهم بعملية الإنقاذ!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout