أسرار الصحف ليوم السبت 31 تمّوز 2021

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البناء

قال مصدر على صلة بالمفاوضات الحكومية ان الرئيس المكلف عرض تشكيل لوائح اسمية لمن سيتولون حقائب الداخلية والعدل والطاقة يجري تبادلها مع رئيس الجمهورية لحين التوصل إلى أسماء متفق عليها تنتهي معها عملية تشكيل الحكومة.



قال مصدر حقوقي تونسي إن ملفات الفساد والعمل لصالح جهات خارجية أمام القضاء بحق شخصيات رئيسية حزبية وحكومية تعقبها اتهامات علنيّة تؤشر لنهاية المرحلة الانتقالية مع ابتعاد هذه الأسماء عن المشهد بانتظار المحاكمات.



الجمهورية

تدقق جهة ديبلوماسية في معلومات وردت اليها تتحدث عن مخاطر أمنية يمكن أن تتعرض لها في ظل تدابير أمنية إستثنائية اتخذتها.

نقل زوار سفارة دولة كبرى أجواء بأنها تبلّغت من مسؤولين كبار بأنه لا موجب لتأخير تشكيل الحكومة أكثر من 10 أيام على أبعد تقدير.

وعد قطب سياسي مسؤولاً كبيراً بأنه سيقارب بإيجابية مسألة سياسية حسّاسة لكنه أخل بوعده فسعى الى الإتصال لتبرير موقفه إلا أن المسؤول المذكور رفض الحديث معه.

اللواء



يتردد في بعض الأندية أن المهلة المعطاة لتأليف الحكومة تتراوح بين 15 آب و25 آب المقبل.



يسجل وزير عتباً على مرجع ظن أنه داعم له، لكن على الأرض تبيّن أن الموقف خلاف ذلك.



يدرس «الثنائي» لأول مرّة فكرة الموافقة على المداورة، ولكن بشروط بالغة الصرامة والدقة كخطوة واردة إذا كانت تساهم بعملية الإنقاذ!