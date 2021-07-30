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عكر أجرت محادثات مع رئيسة جمهورية اليونان وعرضت مع ديندياس تحضيرات القمة الثلاثية ومع بانايوتوبولوس كيفية مساعدة الجيش

30
JULY
2021
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أجرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر خلال زيارتها لليونان محادثات مع رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكلاروبولو، بحضور القائمة بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في اليونان رانيا عبد الله ونائب رئيس الأركان العميد الطيار بسام ياسين، والمقدم هيثم درغام.

وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة الى كيفية مساعدة لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ديندياس
والتقت عكر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وتم عرض الأوضاع وآخر التطورات في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، إضافة إلى موضوع المساعدات اليونانية التي قدمتها اليونان إلى لبنان، لا سيما عقب انفجار مرفأ بيروت ومشاركة اليونان في قوات "اليونيفيل".

كما تطرق البحث إلى "التحضيرات لعقد القمة الثلاثية اللبنانية - القبرصية - اليونانية، والتي سيحضرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسيتم خلالها توقيع إتفاقيات في مجالات التعاون الأمني والتعليم والتجارة والتعاون الثقافي والسياحة واستراتيجية الطريق الفينيقي.

وتم الاتفاق على انعقاد القمة الثلاثية في نيقوسيا بأيلول المقبل.

كما سيتوجه فريق تقني يوناني معني بالترميم إلى لبنان للكشف على قصر بسترس من أجل إعادة ترميمه. كما ستساعد اليونان لبنان في قطاعي التعليم والصحة.

واستكمل البحث على مأدبة غداء أقامها ديندياس على شرف عكر والوفد المرافق.

وألقت عكر كلمة شكرت فيها ل"اليونان الصداقة المميزة التي تجمع البلدين ودعم اليونان المستمر ووقوفها الدائم بجانب لبنان، لا سيما خلال الأزمات التي يعاني منها"، مشيرة إلى أن "لبنان حكومة وشعبا يثمن عاليا المساعدات التي أرسلتها اليونان إلى الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت".

وأشارت إلى أن "لبنان يتطلع قدما إلى القمة الثلاثية التي ستعقد في أيلول المقبل".

ولمست عكر من نظيرها اليوناني "استعداد بلاده للتعاون والمساعدة في العديد من المجالات".

وبدوره، تمنى ديندياس "أن يتخطى لبنان الأوضاع الصعبة التي يمر بها".

بانايوتوبولوس
وكذلك، التقت عكر وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، وأجرت محادثات تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات في المجال العسكري وكيفية مساعدة الجيش ودعمه.

كما تناول البحث "كيفية مساعدة لبنان في مجال إطفاء الحرائق التي تتكرر في موسم الصيف".

ونوهت عكر ب"مشاركة اليونان في قوات اليونيفيل بجنوب لبنان".


وأكد بانايوتوبولوس "دعم الجيش ومساعدته في قطع غيار مختلفة للآليات العسكرية، فضلا عن مواد غذائية وأدوية".

إيرونيموس الثاني
وزارت عكر رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان إيرونيموس الثاني وبحثت معه في شؤون عامة والأوضاع في لبنان.

وفي الختام، قدم إليها وإلى الوفد المرافق هدايا تذكارية.

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