كم بلغت تسعيرة المولّدات لشهر تموز؟

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان لها، أنّ السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة بشهر تموز هو:



"1975 ليرة لبنانية لقاء كل كيلواط ساعة".



للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

- قدرة 5 أمبيرات: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبيراً: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 15 أمبيراً: 55.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

- قدرة 5 أمبيرات: 30.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2172 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

- قدرة 10 أمبيراً: 40.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2172 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

- قدرة 15 أمبيراً: 55.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2172 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 15.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكلّ 5 أمبير إضافي".

وأشارت إلى أن "هذه التعرفة مبنية على أساس سعر صفيحة المازوت لشهر تموز البالغ 56271 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولّدات بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها، وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، والتي حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

كما أعلنت الوزارة أنّها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتباً عن تسعيرة تموز 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.