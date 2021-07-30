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الرئيس عون وقّع هذه المراسيم

30
JULY
2021
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، مراسيم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم في الاسلاك العسكرية كافة، ابتداء من الأول من آب المقبل، وبلغ عددهم 157 ضابطاً، موزعين كالتالي:

 

- المرسوم الرقم 8041 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 72 ضابطاً في القوات البرية، و6 ضباط في القوات الجوية، و15 ضابطاً في القوات البحرية.
- المرسوم الرقم 8042 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 41 ضابطاً في قوى الامن الداخلي.
- المرسوم الرقم 8043 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 15 ضابطاً في الامن العام.
- المرسوم الرقم 8044 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 4 ضباط في إدارة الجمارك.
- المرسوم الرقم 8045 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 4 ضباط في المديرية العامة لامن الدولة.

 

كما وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8047 تاريخ 30 تموز والقاضي بترفيع ملازمين اولين الى رتبة نقيب في الضابطة الجمركية.

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