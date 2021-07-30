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تعميم هام لوزارة السياحة .. إليكم التفاصيل

30
JULY
2021
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أعلنت وزارة السياحة في بيان، أنّه وبناءً على القرار الصادر بتاريخ 28/7/2021 عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أصدرت الوزارة تعميماً يقضي بوجوب قيام المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتجعات البحرية وكل المؤسسات المنضوية تحت سلطة الوزارة، للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من الكورونا من خلال حصر زبائنها وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي اللقاح وذلك للّذين تفوق أعمارهم ال 16 سنة، أو مستند فحص مناعة IgG test يحتوي رمز QR يثبت الإصابة السابقة بكورونا أو اجراء فحص Antigen سريع والسماح لهم بالإستفادة من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة.

 

وأكدت الوزارة إلزامية تلقي جميع موظفي القطاع السياحي اللقاح أو إبراز نتيجة فحص pcr سلبية كل 72 ساعة، وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم (30/7/2021).

 

وختمت وزارة السياحة بالتأكيد والتشديد على إلزامية وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة، والإلتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية المعلن عنها في تعاميم سابقة، علماً أنّ قسمي الشرطة السياحية والضابطة السياحية سيتبعان هذه الإجراءات بدءاً من الأسبوع المقبل.

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