تشييع مصطفى الحسيني بمشاركة ممثلين عن الرؤساء وشخصيات سياسية وحزبية

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شيعت منطقتا كسروان الفتوح وجبيل، في مأتم رسمي وشعبي، عضو "التكتل الوطني" النائب مصطفى الحسيني، في بلدته مزرعة السياد في قضاء جبيل، في حضور النائب سيمون ابي رميا ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب اسطفان الدويهي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب وليد سكرية ممثلا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الوزير السابق سليم الصايغ ممثلا الرئيس امين الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل، النواب: زياد الحواط، فريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش، طوني فرنجية، جميل السيد، ابراهيم عازار، شامل روكز ، منسق لجنة الاقضية في "التيار الوطني الحر" طوني ابي يونس ممثلا رئيس التيار النائب جبران باسيل، الوزير السابق فايز شكر، رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد، النائب السابق منصور غانم البون، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس على رأس وفد من رؤساء بلديات القضاء، ممثلي الاحزاب في قضاءي كسروان الفتوح وجبيل وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات وأفراد العائلة وحشد من المعزين".



أم صلاة الجنازة الرئيس السابق للمحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ حسن عبد الساتر في حضور عدد من العلماء والمشايخ، ثم حمل جثمان الراحل على الاكف الى جبانة البلدة، حيث ووري في الثرى في مدافن البلدة.



وزار دارة الراحل راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون مع وفد من كهنة الابرشية مقدما التعازي باسمه وباسم البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقد غص المنزل منذ الصباح بالمعزين.