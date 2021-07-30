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الرئيس عون للقاضي عويدات: لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه

30
JULY
2021
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" استقبل فخامة رئيس الجمهوريّة ظهر اليوم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حيث تمّ التداول في مختلف الشؤون القضائيّة سيّما في ظلّ استمرار الخلاف بين نقابة المحامين في بيروت ومجلس القضاء الأعلى، ما يرتدّ سلباً على العمل القضائي المنتظم وحقّ التظلّم وإحقاق العدالة.

وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي،أشار فخامة الرئيس إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، "وقد أصبحنا على مشارف أيّام معدودة من الذكرى السنويّة الأولى لهذه الفاجعة الإنسانيّة والعمرانيّة والتي تركت ندوباً في جسد الوطن ولدى كلّ مواطن سيّما أهالي الضحايا البريئة التي أزهقت أرواحهم أو أثخنت بجراح أو خسارة الرزق الغالي."

وفي هذا السياق، ومع حرصه على مجريات التحقيق وسريّته وسلطان تقدير المحقق العدلي، أبدى فخامة رئيس الجمهوريّة استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، معتبراً "أنّ لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه وأنّ العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختصّ والذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين معاً."

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