بالصورة - وثيقة هامّة تُكشف عن انفجار المرفأ!

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قبل أيام من الرابع من اب، ظهرت وثيقة ومعلومة جديدة في ما يخص إنفجار مرفأ بيروت حيث تبين أنّ حمولة النيترات منذ تفريغها كان قد أشير الى أنها من المواد المتفجرة.

في هذا الإطار، كتب فوزي مشلب على صفحته:

عند التفريغ صنفت النيترات متفجرات explosives من قبل ادارة المرفأ،وقفوا كذب علينا كلكن كنتوا عارفين انها متفجرات وسكتوا؟

"‏وين الجيش اللبناني وين القضاء؟وين وزارة الاشغال؟‏ادارة المرفأ تابعة لمين؟

‏الجيش شو بيعمل وقت تتفرغ اي شحنة متفجرات؟‏وين unifil ؟مين غير رأي حسان دياب بعد ما وصلتله هالوثيقة؟".

وأرفق منشوره بالوثيقة, تجدونها في الخبر.