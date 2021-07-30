"رفضنا العريضة".. رسالة من "لبنان القوي" لمجلس النواب (الصور بعدسة جورج فغالي)

A + A -

واعلن النائب نقولا صحناوي خلال مؤتمر نواب بيروت في تكتل لبنان القوي للاعلان عن رسالة إلى مجلس النواب حول رفع الحصانات أنه "رفضنا العريضة التي وقعت في مجلس النواب كذلك رفضنا اقتراح تيار المستقبل الخاص بتحقيقات انفجار المرفأ لما يتضمنه من معوقات تحول دون تحقيق المطلوب وسنتقدم برسالة الى مجلس النواب"، موضحا ان "رسالتنا تستند على دراسة قانونية تشرح موضوع الحصانات".

وشدد على اننا "نريد ان نصل الى الحقيقية ، هل هناك مجرم وراء تفجير المرفأ ، من ادخل النترات ومن اهمل حياة اللبنانيين ونطلب من المحقق العدلي عدم توفير اي جهد للوصول الى الحقيقة لنعرف من فجر المرفأ وكلفنا مئات الضحايا".

ثم تحدث النائب انطوان بانو مشيرا الى ان "الانفجار نقل بيروت من مدينة الجمال الى دمار كبير، وأن من أهم الأسباب الفساد والادارة السيئة للمرفأ".

وبدوره اكد النائب ادكار طرابلسي : نريد العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت وللتسريع برفع الحصانات.

واشار الى انه بأمل ان "نصل لمعرفة الحقيقة وتنفيذ احكام عدلية بحق كل مهمل او مرتكب لتحمل المسؤولية وعدم تكرار ما حصل في الرابع من آب".

ورأى النائب هاكوب ترزيان أن "إظهار الحقيقة والعدالة هو لرحمة الشهداء وكل الشعب اللبناني".

عقد نواب بيروت في تكتل "لبنان القوي"، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مبنى التيار الوطني الحر في ساحة ساسين (الاليزيه )، وذلك بعد توقيع رسالة موجهة إلى مجلس النواب بشأن انفجار مرفأ بيروت والتحقيق الحاصل.