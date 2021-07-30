سرقا صديقهما عبر تحطيم زجاج سيارته!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"بتاريخ 17/7/2021، أقدم مجهولون على تحطيم زجاج سيارة المدعو: أ. ف. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) وسرقوا من داخلها حاسوبا محمولا، ومبلغًا ماليًّا بلغت قيمته /4000/ دولار أميركي، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف هوية المتورطّين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد هوية الفاعلَيْن وهما:

ج.ع. (مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

أ.ع. مواليد عام 2001، لبناني)

وبتاريخ 29/7/2021، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في مدينة زحلة.

بالتحقيق معهما، صرّحا أنهما صديقا المدعو (أ.ف) المذكور أعلاه، وأنّهما نفذّا عمليّة السرقة بالاشتراك مع شخص ثالث. كما اعترفا أنّهما قاما باقتسام المبلغ المسروق والحاسوب فيما بينهم، بالتعاون مع شريكهما الثالث.

بتفتيشهما والمنازل، عُثر على مبلغ /400/ دولار أميركي في منزل الثاني، وهاتف مع الأول تم شراؤه بالمال المسروق.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطّين".