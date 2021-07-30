عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 تموز 2021

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الأخبار

الابتعاد عن النقاط الخلافيّة لا يلغي وجودها: تأليف الحكومة ليس ميسّراً

‫فرنسا تنظّم هجرة جماعية للممرضين اللبنانيين

‫خطّ الغاز العربيّ حاجة ملحّة: بانتظار قرار سياسي لإعادة تفعيله

التجسّس السعودي ــــ الإماراتي: «الأخ الأكبر» برعاية تل أبيب

الأمير الخائف من ظلّه: تجسّسوا تَفْلَحوا

محمد بن زايد تحت كلّ حجر... «كبيرهم» الذي علّمهم المهنة

البناء

عون يحسم الاثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسيّة… وأهمها الداخليّة

ميقاتي: نتقدّم بإيجابيّة لكن لا حكومة قبل 4 آب… ومشاركة سعوديّة في «المانحين»

اتفاق على التدقيق الجنائيّ وبناء عليه يُنظر بوضع الحاكم… وثلاثة أسماء تنجز التأليف

اللواء

الحكومة تتأخر.. وعون لتسمية المسيحيين وانتزاع الداخلية!

ميقاتي لوزراء حياديين: سأوقع اقتراح رفع الحصانات ومع محاسبة سلامة إذا ارتكب

الجمهورية

عون وميقاتي عند الداخلية والعدل

أرض تحولت رمادً

التأليف: عجلة ولا استعجال... وميقاتي: لست أسير الرقم 24