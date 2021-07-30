عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 تموز 2021

الأخبار
الابتعاد عن النقاط الخلافيّة لا يلغي وجودها: تأليف الحكومة ليس ميسّراً
فرنسا تنظّم هجرة جماعية للممرضين اللبنانيين
خطّ الغاز العربيّ حاجة ملحّة: بانتظار قرار سياسي لإعادة تفعيله
التجسّس السعودي ــــ الإماراتي: «الأخ الأكبر» برعاية تل أبيب
الأمير الخائف من ظلّه: تجسّسوا تَفْلَحوا
محمد بن زايد تحت كلّ حجر... «كبيرهم» الذي علّمهم المهنة
البناء
عون يحسم الاثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسيّة… وأهمها الداخليّة
ميقاتي: نتقدّم بإيجابيّة لكن لا حكومة قبل 4 آب… ومشاركة سعوديّة في «المانحين»
اتفاق على التدقيق الجنائيّ وبناء عليه يُنظر بوضع الحاكم… وثلاثة أسماء تنجز التأليف
اللواء
الحكومة تتأخر.. وعون لتسمية المسيحيين وانتزاع الداخلية!
ميقاتي لوزراء حياديين: سأوقع اقتراح رفع الحصانات ومع محاسبة سلامة إذا ارتكب
الجمهورية
عون وميقاتي عند الداخلية والعدل
أرض تحولت رمادً
التأليف: عجلة ولا استعجال... وميقاتي: لست أسير الرقم 24