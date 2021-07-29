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منسق لجنة الأطباء في التيار يتقدم بصفته الشخصية ضد أحمد فتفت بشكوى بسبب تطاوله على الرئيس عون

29
JULY
2021
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صدر عن منسق لجنة الأطباء في التيار الوطني الحر وليام معوض البيان التالي:

بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ تقدمت بصفتي الشخصية كمواطن لبناني كرامته من كرامة رئيس بلاده بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق الدكتور أحمد فتفت بسبب تطاوله على فخامة رئيس الجمهورية، إنما النائب العام الإستئنافي في بيروت قرر عدم قبولها واعتبارها من صلاحيات النيابة العامة التمييزية على الرغم من أن المدعى عليه لا يملك أية حصانة حالياً ولا يشغل أي مركز سياسي في الدولة، هذا مع العلم أنه بحسب القانون على النيابات العامة التحرك تلقائياً عند المس بمقام رئيس الجمهورية.

بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩ تقدمت بإخبار بوجه النائب السابق الدكتور فتفت أمام النيابة العامة التمييزية سجل تحت رقم ٥١٥١/م/٢٠٢١ وأحيل إلى الرئيس غسان خوري.

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