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إعتداءات واشكال.. ماذا حصل خلال زيارة رونالدينيو لبيروت اليوم؟!

29
JULY
2021
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دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، بشدة الاعتداء، الذي تعرض له عدد من الاعلاميين، خلال زيارة نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو الى وسط العاصمة اللبنانية بيروت.


ولفت النقيب القصيفي ان الصحافي صلاح فتوح من الـ"LBC", والمصورون حسام شبارو، مصطفى جمال الدين، فضل عيتاني، بلال حسين، بلال جويش، من "النهار"، " نداء الوطن"، "المدن"، AP ،"الوكالة الصينية"، تعرضوا للاعتداء على يد عناصر من فوج إطفاء بيروت، وذلك لدى تغطية نبأ زيارة لاعب رونالدينو إلى مرفأ بيروت تخليدا لذكرى الرابع من آب، وتحية لشهداء التفجير المأسوي المفجع، واستنكر "أشد الاستنكار الحادث الذي تعرض هؤلاء الزملاء"، ودعا الى "إنزال القصاص الرادع بهم".


وقال النقيب: "نتوجه في الوقت نفسه إلى السلطات المعنية، محذرين من مغبة استسهال امز الصحافيين والاعلاميين واستفرادهم والاعتداء عليهم، خصوصا وهم يؤدون واجبهم المهني ويغطون التحركات على الأرض. ولن نرضى بالا يلقى الاعلاميون المعاملة التي يستحقون، ولن نسكت عن المعتدين وسنلاحقهم ونكشف عن هوياتهم، ولن ندع الصحافيين والمصورين لقمة سائغة لمن اعتاد استيطاء حائط العاملين في المهنة".

كما طلب محافظ بيروت فتح تحقيق واتخاذ تدابير مسلكية بحق البعض من فوج الاطفاء ممن تعرضوا للصحافيين خلال زيارة رونالدينو لقيادة الفوج.

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