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روسيا ترحب بتكليف ميقاتي: لتشكيل حكومة تدعمها قوى أساسية في لبنان

29
JULY
2021
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 رحّبت روسيا، اليوم الخميس، بتكليف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية بعد الإستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، فقد تمنّى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسيّة ميخائيل بوغدانوف خلال اتصال مع ميقاتي، الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة وقادرة على أن تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان.

وأشار البيان إلى أن بوغدانوف وميقاتي تطرقا أيضاً إلى بعض المواضيع الملحة، وأكدا على ضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني.

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