رئيس الجمهورية استقبل الرئيس المكلف وتابع معه مسار تشكيل الحكومة

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الرئيسان عون وميقاتي تبادلا الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف

والأجواء الإيجابية تعكس تقدما في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وتابع معه مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد تبادل الرئيسان عون وميقاتي الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وسيلتقي الرئيسان عون وميقاتي مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.



ولدى مغادرته، توجه الصحافيون الى الرئيس ميقاتي بالسؤال عن أجواء اللقاء، فأجاب بأنه لن يتحدث كل يوم، وان اللقاء المقبل سيكون يوم الاثنين