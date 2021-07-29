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حلحلة في أزمة المازوت؟

29
JULY
2021
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وعد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا المواطنين بأن باخرة خاصة ستفرغ حمولتها من مادة المازوت نهاية الأسبوع الحالي وستكون مخصصة للشركات المستوردة.

ولفت ابو شقرا في اتصال مع إذاعة النور إلى أن هناك بواخر أخرى ستصل الأسبوع المقبل وستحمل المشتقات النفطية لمعامل الكهرباء، ما سيؤدي الى تحسن ساعات التغذية وهذه البواخر ستؤدي الى اراحة السوق المحلي، مضيفا "الامر لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج الى القليل من الوقت" .

واكد ابو شقرا ان المواطن اللبناني تحمل بما فيه الكفاية بسبب سياسة بعض المسؤولين .

وعزى ابو شقرا سبب عدم فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان إلى غياب الإدارة السليمة للأزمة الحاصلة.


إذاعة النور 

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