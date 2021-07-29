بعد التباس حول زفاف أسطوري لابنة مسؤول في "حزب الله".. "لست ابنته" !

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شهد لبنان الأسبوع الماضي حفلي زفاف لعائلة الساحلي، الأول لابنة النائب السابق عن "حزب الله" نوار الساحلي والثاني لشقيقة مدونة الموضة لانا الساحلي.. فما صلة القرابة بينهما؟



بعد انتشار صور الزفافين، زعم رواد هذه المواقع أن لانا هي شقيقة هالة الساحلي ابنة النائب السابق والذي أثار زفافها الفاخر ضجة كبيرة علق من بعدها نوار الساحلي عضويته في "حزب الله". إلا أن هذه المزاعم لا صحة لها. لانا الساحلي ليست ابنة نوار الساحلي و"لا صلة قرابة بينهما"، على ما أكدت بنفسها.



وقد أطلت مدونة الموضة اللبنانية لانا الساحلي، في فيديو "ستوري"، عبر حسابها في "انستغرام"، لتتكلم على الالتباس الذي حصل عبر الاعتقاد خطأ انها ابنة نوار الساحلي. وقالت في الفيديو: "والدي ولد في ليبيريا بإفريقيا. وانا ايضا ولدت في افريقيا. ونحن من الناس الذين اضطروا إلى إن يتركوا لبنان، لأننا لم نجد لقمة عيش. ويعود هذا إلى إيام جدي. ووالدي من الأشخاص الذين عملوا وتعذبوا، ولا يزال يعملون كي يؤمن لنا الحياة التي لدينا".



وأضافت: "صادف أن تزامنت مناسبتا عرس في لبنان لدى عائلتين تحملان اسم الساحلي. وحصل التباس. واحببت أن اوضح أن لا قرابة تربطنا بعائلة نوار الساحلي. نحن من الجنوب، من بلدة برج رحال. واعتقد أن عائلة نوار الساحلي من البقاع. وهذه نقطة أساسية أن أوضح لكم الأمر، منعا لاي سوء تفاهم".



وكان حفل زفاف هالة الساحلي والذي انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار ضجة كبيرة حيث اعتبر رواد هذه المواقع أن "أموالا كثيرة صرفت على هذا الحفل بينما قسم كبير من الشعب اللبناني أصبح فقيرا". في حين دافع آخرون عن الحرية الشخصية وعارضوا انتهاك الخصوصيات الفردية.



وعلى إثر قال الساحلي في تغريدة عبر "تويتر": حضرت حفل زواج ابنتي الذي اقامه صهري ، ولم اقدر أنه سيسبب اذيه لجمهورنا العزيز.. لذا فانا أعتذر من أهلي وأحبتي عن ما حصل ولقد تسببت أيضا بإساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وأنتمي أليه لذلك فانا أعلق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار ان تتخذ القيادة القرار وأنا سالتزم به مهما كان".