السياسة الخارجية الأوروبية في مواجهة الهجرة من المتوسط: اصدار جديد للدكتور حمزة جمول

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صدر عن دار أبعاد في بيروت كتاب "السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي في المتوسط – دراسة لأزمة الهجرة" للدكتور حمزة جمّول، ويتناول الكتاب العناصر الأساسية للسياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك للفترة الممتدة بين العام 2011 والعام 2017 مع تركيز على أزمتي الهجرة واللجوء في دول الإتحاد الأوروبي بسبب تداعيات " الربيع العربي".



وأجرى د. حمزة جمّول في كتابه تقييماً لمدى فعالية الأدوات الأوروبية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتحديات التي واجهها في هذا الإطار.

بالاضافة الى هذا الامر، عرض الكاتب لمجموعة توصيات ختامية تتلخص في الحاجة إلى تطوير التعاون بين الدول الاوروبية والعربية على أساس التضامن والشراكة الجدية، تحديث الشراكة الأورومتوسطية لتتماشى مع المتغيرات الطارئة والمتسارعة ووضع حلول مشتركة للتحديات المشتركة.