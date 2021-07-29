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درجات الحرارة الى ارتفاع ... وتحذير!

29
JULY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية. يستمر تكون الضباب على المرتفعات، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

 

وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال من دون تعديل يذكر على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. تنشط الرياح احيانا، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية و التي تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية. يستمر تكون الضباب على المرتفعات، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل. يستمر تكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا سرعتها بين 10و 40 كلم/س، وجنوبية شرقية ضعيفة ليلا.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70 في المئة.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,46.

- ساعة غروب الشمس: 19,42.

 

 

 

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