ميقاتي: لبنان يخسر علماً وطنياً

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أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بيان أنه "برحيل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس يخسر لبنان علماً وطنياً وروحياً تميز على الدوام بكلمة سواء تجمع بين اللبنانيين وتوحدهم، رغم كل الظروف العصيبة التي مروا بها, وقد استطاع بحكمة ودراية تحويل دار الفتوى في البقاع الى ملتقى لجميع أهل المنطقة لتكريس صورة الوحدة الوطنية التي نادى بها على الدوام".



وأضاف, "كما تخسر الأمة الاسلامية عالماً فقيها كانت له مساهمات كبرى من خلال أزهر البقاع، وهي من أكبر المؤسسات العلمية الشرعية في لبنان، بالإضافة الى كونه أستاذا محاضرا في علم الشريعة والفقه المقارن وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة محققا عددا من الكتب المهمة في الفقه.



وختم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالقول: "نتقدم بالتعازي من صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومن أنجال الفقيد وعائلته ومن دار الفتوى. إنا لله وإنا إليه راجعون".