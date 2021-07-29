أسعار جديدة للخبز

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حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استنادا الى ارتفاع سعر صرف الدولار، وأسعار المحروقات، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، ونظراً لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 950 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنه عن 950 غرام بسعر 4250 ل.ل. كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحد أقصى.