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أبيض يحذّر: الامور غير جيدة

29
JULY
2021
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أشار مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس أبيض إلى عطلة الصيف في لبنان انتهت باكرًا، وتتزايد اعداد كورونا بوتيرة مرتفعة، وتتضاعف الحالات بشكل أسبوعي تقريبا، والمستشفيات التي أغلقت اقسام كورونا الخاصة بها اعادت فتحها من جديد، وتستمر اعداد المرضى الذين يحتاجون إلى الاستشفاء في الارتفاع يومياً باختصار، الأمور لا تبدو جيدة.

وأضاف عبر “تويتر”، ” اظهرت الفحوصات أمس أن 201 حالة إصابة جديدة بكورونا بين الوافدين إلى المطار، جزء كبير منها من وجهة واحدة. لا يمكن احتواء الحرائق مع صب الوقود على العشب الجاف، أو ادخال كورونا على مجتمع معدل اللقاح فيه منخفض”.

وتابع، “هذه المرة، المستشفيات أقل استعدادًا من قبل، فهي تعاني من نقص يشمل الآن المياه، بالاضافة الى الوقود والأدوية والمستلزمات، وقد غادر البلد العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، حتى موجة كورونا أصغر من تلك التي حدثت في كانون الثاني يمكن أن تشل نظامنا الصحي المنهك أصلًا”.

وسأل، “كيف ستكون ردة الفعل؟ هذه المرة، الخيارات محدودة. بدون ماء أو كهرباء أو إنترنت أو مال، لن يتقبل الناس قرارًا بالإغلاق العام. الكميات المحدودة من اللقاح ستعيق خطط تسريع حملة التطعيم، ولن يكون من السهل احتواء متحور دلتا، فهو ينتشر كمثل النار في الهشيم”.

ولفت إاى أنه “كان من الممكن تجنب هذا المأزق. مع متحور جديد شديد العدوى وحملة لقاح بطيئة، لم يكن من الحكمة إزالة أو تجاهل اجراءات السلامة من قبل المعنيين أو الأفراد. لقد مررنا بهذه التجربة من قبل، في كانون الأول، لكن الناس ينسون، أو لا يهتمون. مؤسف ما نفعله بأنفسنا”.

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