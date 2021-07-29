حريق القبيات ما زال مشتعلاً.. ماذا عن الاصابات؟

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اكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة لـ"صوت لبنان 100.5" ان حريق القبيات والجوار ما زال مشتعلاً.

واشار الى ان الحريق مستمرّ بسبب الهواء الغربي وهناك 8 حالات تمّ نقلها إلى المستشفيات وإخلاء 17 مدنياً من المناطق المحيطة بالحريق و24 حالة تمّ إسعافها في الموقع نفسه.

واعتبر مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار لـ"صوت كل لبنان" ان حريق القبيات كبير وهكذا حرائق تطول عادة ونأمل ألا يطول كثيراً ونعمل بإمكانياتنا للسيطرة عليه.



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