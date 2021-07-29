عناوين الصحف ليوم الخميس 29 تموز 2021

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الأخبار: العراق: الانسحاب خدعة والمقاومة نحو التصعيد

اتفاق بالأحرف الأولى على حكومة من 24 وزيراً: الحكومة صعبة... وغير مستحيلة

الديار: لا مداورة بالسيادية والداخلية ام العقد فهل يتنازل عون عن «حقيبة الانتخابات»؟

الحريري نادم وباسيل ينصح ميقاتي ويحذر : ما حدا يفكر في يحرقنا بلا ما نحرقو

الرئيس المكلف لرئيس التيار : خلي خيالك موجود والحكومة بتتشكل!

نداء الوطن: ميقاتي طرح "البازل الطائفية" على عون... وينتظر "جواب باسيل"!

تعدّدت "الحرائق"... و"جهنّم" واحدة!

اللواء: عون يطالب بالداخلية وتسمية وزير المالية.. وغيوم فوق الإجتماع-3 اليوم

ميقاتي لصانع «قرار مالي» وباسيل لقلب الطاولة في المجلس.. ومساعدات الجيش بين السيسي وعون





البناء: لقاء اليوم بين عون وميقاتي يقرّر الموعد المقبل: الجمعة للتقدّم أو الاثنين للتأزم / ميقاتي واثق من النجاح… والحريري يصعّد… والشيخ قاسم سنشارك باختصاصيين / باسيل يفتح باب العودة لخريطة حقائب حكومة الحريري 2019 لمنح الثقة /



الجمهورية: عون وميقاتي: رحلة الألف عقدة

النهار: بدء المخاض الشاق لتجربة عون - ميقاتي

the daily star: Mikati: Aoun positive on govt proposals

l'orient le jour: Génération 4 août