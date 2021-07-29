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عناوين الصحف ليوم الخميس 29 تموز 2021

29
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 الأخبار: العراق: الانسحاب خدعة والمقاومة نحو التصعيد

اتفاق بالأحرف الأولى على حكومة من 24 وزيراً: الحكومة صعبة... وغير مستحيلة

 

 

 

الديار: لا مداورة بالسيادية والداخلية ام العقد فهل يتنازل عون عن «حقيبة الانتخابات»؟
الحريري نادم وباسيل ينصح ميقاتي ويحذر : ما حدا يفكر في يحرقنا بلا ما نحرقو
الرئيس المكلف لرئيس التيار : خلي خيالك موجود والحكومة بتتشكل!

 

 

 

نداء الوطن: ميقاتي طرح "البازل الطائفية" على عون... وينتظر "جواب باسيل"!
تعدّدت "الحرائق"... و"جهنّم" واحدة!

 

 

 

اللواء: عون يطالب بالداخلية وتسمية وزير المالية.. وغيوم فوق الإجتماع-3 اليوم
ميقاتي لصانع «قرار مالي» وباسيل لقلب الطاولة في المجلس.. ومساعدات الجيش بين السيسي وعون

 

 



البناء: لقاء اليوم بين عون وميقاتي يقرّر الموعد المقبل: الجمعة للتقدّم أو الاثنين للتأزم / ميقاتي واثق من النجاح… والحريري يصعّد… والشيخ قاسم سنشارك باختصاصيين / باسيل يفتح باب العودة لخريطة حقائب حكومة الحريري 2019 لمنح الثقة /

 

 

 


الجمهورية: عون وميقاتي: رحلة الألف عقدة

 

 

 

 

النهار: بدء المخاض الشاق لتجربة عون - ميقاتي

 

 

 

 

the daily star: Mikati: Aoun positive on govt proposals

 

 

 

l'orient le jour: Génération 4 août

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