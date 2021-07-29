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أسرار الصحف ليوم الخميس 29 تموز 2021

29
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أمنيّة عربيّة أفريقيّة إن لدى الرئيس التونسي وثائق زوّدته بها مخابرات دول عربية تكشف تحويلات مالية وصلت لرئيس حركة النهضة من دولة عربية تمّ عبرها تمويل الحملات الانتخابيّة ما سيسمح بمقاضاته وربما سجنه بعد رفع الحصانات.


خفايا

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إن حلاً في التداول يطال عقدة وزارة الداخليّة يقوم على عدم جمعها مع وزارة العدل ومنح حق التسمية للرئيس الذي لا يكون الوزير من طائفته وحق الاعتراض للرئيس الآخر حتى التوصل للتسمية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تلقى قطب سياسي كبير أكثر من اتصال من جهات نيابية وسياسية، داعمة لخطوته بالمطالبة بتعليق العمل بنظام الحصانات.

 

غمز
كسب وزير معني الرهان على استحقاق تربوي يوشك على الانتهاء، بانتظار النتائج والتقييم الخارجي للخطوة.

 

لغز
بلغ جشع مشغلي المولدات الكهربائية حدوداً خيالية، في الأيام القليلة المقبلة، حتى ان اشتراك الـ10 أومبير تجاوز الـ4.000.000 ملايين ليرة في بعض احياء رأس بيروت والحمراء؟!

 

 

نداء الوطن: خفايا

تعاني الأجهزة الرسمية في منطقة خلدة والساحل من تدخلات مرجع محلي وحمايته للمخالفات على الاملاك العامة وعلى الاملاك البحرية، بالاضافة الى فرض محازبيه الخوات على اصحاب المحلات من خارج المنطقة.

 

بلغ سعر صفيحة المازوت في السوق السوداء ثلاثمائة ألف ليرة وتبين ان بيع المازوت يتم من قبل بعض اصحاب المولدات الذين قاموا باطفاء مولداتهم، بعد ان تبين لهم امكانية تحقيق ارباح مضاعفة من خلال بيع كميات المازوت التي يستلمونها على اساس السعر الرسمي في السوق السوداء.

 

تبين وجود شبكة لبيع المياه في السوق السوداء تشمل موظفين في مؤسسات المياه وتجار المياه، بحيث يتم قطع المياه عن القرى والاحياء لإجبار السكان على شراء المياه التي يقوم اصحاب الصهاريج بتعبئتها من المصادر العائدة لتلك المؤسسات.

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