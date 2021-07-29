نداء الوطن: خريطة لتوزيع الحقائب الوزارية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

نقلت مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية أنّ الصيغة التي حملها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس عون رسمت خريطة لتوزيع الحقائب الوزارية على المكونات الطائفية، مؤلفة من 24 وزيراً، بلا وزراء دولة، بحيث تضم إلى رئيس الحكومة، نائب رئيس مجلس وزراء بلا حقيبة، و22 وزيراً بحقائب، فحصل نقاش حول تركيبة اللائحة وأبدى بنتيجته عون ملاحظاته الأولية مؤكداً أنه سيبدي المزيد من الملاحظات بعد التعمّق بدراستها بما يتناسب مع التوجهات الموضوعة لتشكيل الحكومة الجديدة"، على أن يُستكمل البحث اليوم بينهما لتتضحّ الصورة أكثر لناحية المقاربة العونية لعملية توزيع الحقائب.

ونبّهت المصادر إلى أنّ أي تغيير في أي حقيبة لجهة التوزيع الطائفي سينسحب على كل الحقائب، لأن التشكيلة الحكومية في توازنها هي بمثابة "بازل" إذا تغيرت حقيبة فيها سيؤدي ذلك إلى تغيير كل الحقائب"