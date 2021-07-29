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باسيل : الاستقالة من مجلس النواب ليست بالأمر الجيد .... "الغاز جزء اساسي من الحرب في سوريا و"نحنا عنا غاز ونص"".

29
JULY
2021
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شدد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على أنه لن يمنح الثقة للحكومة إن تمّت المداورة على كلّ الحقائب الّا وزارة المالية، قائلا: "اعتقد أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كشخص هو قادر على تشكيلها قبل 4 آب، ونأمل ان نكون قد تعلمنا من الـ9 أشهر التي مضت ويتمّ تشكيل الحكومة بسرعة بحسب الميثاق والدستور".

ونصح باسيل ميقاتي ان لا يكون "الضحية الخامسة" للرئيس سعد الحريري، قائلا "الحريري"روّح" الصفدي والخطيب ومصطفى اديب ونفسه".

واشار باسيل  في مقابلة له على شاشة LBCI و SBI في برنامج "صوت الناس"، أنه قد أبلغ الرئيس نبيه بري بعدم المشاركة في حكومة يترأسها سعد الحريري "وكان الردّ اننا لا نقبل ان لا تشاركوا واصرينا على موقفنا ثمّ طلبوا منّا "المساعدة". 

 

ولفت الى ان "الاستقالة من مجلس النواب ليست بالأمر الجيد ولكن "ما حدا يفكّر فيو يحرقنا و ما نحرقوا."

واعلن باسيل أن  "الجمهورية الثانية خلصت وما نقوله فلنعبر الى الجمهورية الثالثة بالدستور والقانون ومن دون ان ندفن الطائف، ولم أكن يوما مع المارونية السياسية وانا ضد السنية السياسية وضد الوصول الى شيعية سياسية". وأضاف: "يريدون قتل فكرة "الرئيس القوي" واقترحت أن يكون الرئيس هو الممثل الاقوى مسيحياً ورئيس حزب القوات سمير جعجع لم يقبل به وانا مستعد لاعادة طرح هذا الاقتراح بإطار تفاهمات على أمور عدة تجنبنا انقسامات مسيحية - مسيحية ووطنية".  

وعن حاكم مصرف لبنان، سأل باسيل: "هل هناك من لا يعرف ان رئيس الجمهورية والتيار كانا يريدان تغيير حاكم مصرف لبنان؟ لكن الدستور يحكمنا ولم تكن لدينا اكثرية ثلثين في مجلس الوزراء وموقف رئيس الحكومة ووزير المال كان معروفا".

أما في موضوع الإعتمادات والمواد الأسياسية، فاتهم حاكمية مصرف لبنان بالتلاعب بها إذ لا وجود للشفافية، بالإضافة إلى أن التلاعب بالدولار اليوم يشكل ورقة ضغط سياسي.

وفي قضية إنفجار مرفأ بيروت، رأى باسيل أن السبب الأساسي وراء الإنفجار هو سوء الإدارة في المرفأ وسيقدم قانونا لتصبح هناك مرجعية قانونية للمرفأ، وأكد أنه مع رفع الحصانات عن المطلوبين في هذه القضية، مشيرا الى دعمه للقاضي بيطار عبر اعطائه الفرصة الكاملة .

وعلى الصعيد الدولي والاقليمي، شدد باسيل على وجوب اعادة الحرارة الى العلاقة مع دول الخليج بدءا بالسعودية وكذلك الامارات أما بالنسبة لاعادة الاعمار في سوريا ستحصل والغرب يجب أن يخفف من دفع الاموال للسوريين في لبنان بل لعودتهم. وتطرق الى موضوع الغاز، قائلا: "الغاز جزء اساسي من الحرب في سوريا و"نحنا عنا غاز ونص"".

وردا على سؤال حول ما اذا كان قد تعرّض لمحاولة اغتيال، أجاب باسيل: "لن اجيب عن هذا السؤال ولكنني اعتذر من الناس لأنني قلصت حركتي فهناك ظرف امني".

 

 
 
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