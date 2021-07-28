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انعقاد جمعية عمومية لهيئة قضاء بيروت الأولى

28
JULY
2021
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عقدت هيئة قضاء بيروت الأولى جمعية عمومية بتاريخ 27/07/2021 في مركز هيئة القضاء في ساحة ساسين بحضور نائبي المنطقة السيد نقولا صحناوي والعميد أنطوان بانو والسيدة مارتين كتيلي نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية ومنسقة هيئة القضاء السيّدة رولا الحدّاد غرّة وأعضاء مجلس القضاء ومنسق اللجنة القطاعية لهيئات الأقضية السيد طوني بو يونس ومنسقي واعضاء الهيئات المحلية ومنسق وأعضاء هيئة القضاء السابقين وأعضاء بلدية بيروت ومخاتيرها.
إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني تلاه وقوف دقيقة صمت عن روح المناضل مسعود الأشقر وأرواح شهداء المرفأ, ثم تلتها كلمات لكل من منسقة هيئة قضاء بيروت الأولى السيدة رولا الحداد غرة ونائبة رئيس التيار الوطني الحر السيدة مارتين كتيلي ونائبي بيروت الأولى العميد أنطوان بانو والأستاذ نقولا صحناوي.
وقد شملت الكلمات الشؤون التنظيمية والإدارية للتيار كما تطرقت إلى الجوانب السياسية, وتناولت أيضا تحديات وإنجازات المرحلة السابقة والتصور والجهوزية لمواجهة المرحلة المقبلة.
وفي نهاية اللقاء, كانت مناقشات تناولت مواضيع الساعة كافة. وبعدها تم شكر الحضور على أن يستتبع هذا اللقاء بلقاءات أخرى.

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