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خاص - حريق القبيات يلتهم الأخضر واليابس.. والمعنيون يسألون إن كان مفتعلاً

28
JULY
2021
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 أكد رئيس بلدية القبيات عبده عبده للـtayyar.org أن المساحات التي تلتهمها النيران واسعة جدّاً ولا يمكن تقديرها لأن ألسنة اللهب في كل مكان، مشيراً الى أن هناك طوافتين من الجيش اللبناني تعملان على إهماد الحريق وقد وعدت قيادة الجيش بأرسال المزيد من الطوافات وذلك الى جانب سيارات الدفاع المدني الموجودة في المكان والتي تأتي من المناطق المجاورة، إضافة الى ستة سيارات انطلقت من بيروت.

وقال عبده، سرعة الهواء كبيرة والحرارة مرتفعة جدّاً وبالتالي الحريق يمتد بصورة مهولة، وقد تم إنقاذ سبعة عشر شخصاً كانت النيران قد حاصرتهم.
الى ذلك، أكد الدكتور أنطوان ضاهر رئيس مجلس البيئة في القبيات لموقعنا، أن علامات استفهام كبيرة يجب وضعها على هذا الحريق لأنه اندلع كبيراً وواسعاً جدّاً، مناشداً المعنيين إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ما اذا كان ما يحصل مفتعلاً لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين، فهذه الجريمة جريمة كبرى. ولفت ضاهر الى أن الخسارة كبيرة جدّاً في الغابات الأجمل والأكبر والأغنى من حيث الثروة الحرجية، مشدّداً على أن مسلسل الحرائق يجب أن يتوقف.

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