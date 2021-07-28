living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المجلس العالمي للأعمال و التجارة يطلق دورة العلوم المالية والتسويقية المجانية للكوادر ورجال وسيدات الأعمال

28
JULY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في اطار مبادرته لتطوير المهارات و القدرات للكوادر في الشركات اللبنانية، اطلق المجلس العالمي للأعمال و التجارة دورة تدريبية مجانية في العلوم المالية و التسويق  لعدد من المدراء و اصحاب المهن الحرة و رجال و سيدات الأعمال. و قد كرم رئيس المجلس سعادة القنصل الدكتور انستاس المر رجل الأعمال الدكتور ماجد شاهين بدرع العضوية الفخرية للمجلس العالمي للأعمال و التجارة كعربون شكر و تقدير على دعم و رعاية هذه المبادرة.

 


وفي سياق نشاطاته المحلية و العالمية، فإن المجلس العالمي للأعمال والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الجورجية اللبنانية، ومنظمات محلية و دولية، حريص على اطلاق مبادرات مختلفة تعمل على فتح اسواق و فرص استثمار للشركات اللبنانية عالميا" كما تهدف الى مواكبة الكوادر اللبنانية من خلال تنظيم دورات مجانية، حول مواضيع شاملة، أبرزها مرتبط بالتنمية الإدارية و تطوير المهارات، بهدف تعزيز المهارات وإنعاش الاقتصاد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout