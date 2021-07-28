المجلس العالمي للأعمال و التجارة يطلق دورة العلوم المالية والتسويقية المجانية للكوادر ورجال وسيدات الأعمال

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في اطار مبادرته لتطوير المهارات و القدرات للكوادر في الشركات اللبنانية، اطلق المجلس العالمي للأعمال و التجارة دورة تدريبية مجانية في العلوم المالية و التسويق لعدد من المدراء و اصحاب المهن الحرة و رجال و سيدات الأعمال. و قد كرم رئيس المجلس سعادة القنصل الدكتور انستاس المر رجل الأعمال الدكتور ماجد شاهين بدرع العضوية الفخرية للمجلس العالمي للأعمال و التجارة كعربون شكر و تقدير على دعم و رعاية هذه المبادرة.



وفي سياق نشاطاته المحلية و العالمية، فإن المجلس العالمي للأعمال والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الجورجية اللبنانية، ومنظمات محلية و دولية، حريص على اطلاق مبادرات مختلفة تعمل على فتح اسواق و فرص استثمار للشركات اللبنانية عالميا" كما تهدف الى مواكبة الكوادر اللبنانية من خلال تنظيم دورات مجانية، حول مواضيع شاملة، أبرزها مرتبط بالتنمية الإدارية و تطوير المهارات، بهدف تعزيز المهارات وإنعاش الاقتصاد.