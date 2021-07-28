جعجع: طالما ان الموضوع أصبح "على الموضة" ..

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غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر "تويتر":

"طالما ان موضوع رفع الحصانات أصبح "على الموضة" بعد ان كنا قد نادينا به بصوت عالٍ فترة طويلة، ندعو جميع الذين يطالبون برفع كل الحصانات إلى البدء بما هو عاجل وضروري وهو الطلب من الرئيس نبيه بري عقد جلسة عاجلة لرفع الحصانات عن كل الذين طلب قاضي التحقيق في جريمة المرفأ برفعها عنهم انطلاقا من مبدأ:

"qui peut le plus peut le moins"

فلا حجة لأحد برفض دعوة الهيئة العامة وتلبية طلبات المحقق العدلي برفع الحصانات في جربمة المرفأ، وتغطية رفضه بانتظار تحقيق المطلب الأبعد.