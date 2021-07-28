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بعد ارتفاع أعداد كورونا.. هل يجوز إقفال البلد؟

28
JULY
2021
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اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات الجديدة بالكوفيد-19 متوقعة نتيجة للظروف التي نعيشها خصوصا لناحية غياب أي من الإجراءات، وفتح البلاد على مصراعيها، وعدم إتخاذ أي من الإجراءات الوقائية على مستوى التجمعات أو الأماكن السياحية وأماكن العمل، كما أن الكثافة التي يشهدها مطار بيروت الدولي يوميا تسهل دخول العديد من الإصابات من الخارج".

 

وأشار إلى أن "المتحور الجديد دلتا والذي أصبح يشكل أكثر من 80% من حالات كوفيد-19 الحالية في لبنان سريع الإنتشار، وقادر على الإنتقال من إنسانٍ إلى آخر بفاعلية تفوق بكثير فاعلية المتحور البريطاني أو النسخة الأولية لفيروس الكوفيد-19، مؤكدا ان "الرد المناسب على الإنتشار السريع للفيروس هو بزيادة عمليات التلقيح والتسريع فيها، وإعطاء اللقاح لكل من يرغب به خصوصا وأن هناك قرابة مليون مواطن مسجلون على المنصة ولم يتلقوا اللقاح أو تصلهم مواعيد لتلقيه".

 

وختم البزري رافضا الحديث عن أي إغلاق محتمل للبلد، معتبرا أنه "ضار بالحركة الإقتصادية والمعيشية للمواطنين الذين هم بأشد الحاجة إليها"، كما رفض "بعض التلميحات التي تشير إلى إحتمال إتخاذ أي إجراء بحق غير الملقحين لأنه يتنافى مع روحية الخطة الوطنية للقاح التي إعتبرت أن التلقيح قرار إختياري وليس إلزاميا ولا يجوز محاسبة غير الملقحين خصوصا وأنه لم يتم تأمين كميات كافية من اللقاح لكل من يرغب بتلقيه".

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