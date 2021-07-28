ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المازوت؟

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أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أنّ "موزعي المحروقات اجروا اتصالات برئاسة مجلس الوزراء، وتم بالتنيسق مع الشركات المستوردة الغاء بند تأمين ثمن الباخرة خلال يومين قبل تفريغ البنزين، وهذا الشرط كان وضعه مصرف لبنان"، مشيرا الى أن "الامور عادت الى ما كانت عليه في السابق".

وبالنسبة الى المازوت، قال ابو شقرا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "ان الشركات المستوردة بدأت بطلب بواخر من المازوت، وهذا الامر سيؤدي الى اراحة السوق خلال أيام قليلة"، مشددا على "ضرورة تأمين المازوت في ظل التقنين القاسي للكهرباء، فالمواطن ليس ذنبه ان يتحمل المشاكل والشروط والتعقيدات التي توضع من هناك وهناك"، متمنيا "تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن".